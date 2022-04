François Letexier arbitra o Rangers-Sporting de Braga

O árbitro francês, de 32 anos e internacional desde 2017, vai estar no encontro da segunda mão dos "quartos", em Glasgow, onde, na quinta-feira, a partir das 20h00, os bracarenses defendem a vantagem de 1-0 conquistada no Minho, com o golo do espanhol Abel Ruiz.François Letexier apitou as vitórias caseiras de Sporting e Benfica, frente a Qarabag e Standard Liège, por 2-0 e 3-0, respetivamente, nas edições de 2018/19 e 2020/21 da Liga Europa, além dos triunfos da seleção portuguesa de sub-21 na fase final do Europeu de 2021, frente à Inglaterra, por 2-0, na primeira fase, e à Itália, por 5-3, após prolongamento, nos "quartos".Já Artur Soares Dias vai dirigir o seu sexto jogo nas competições europeias esta temporada, na receção dos espanhóis do FC Barcelona aos alemães do Eintracht Frankfurt, depois do empate 1-1 no terreno da equipa do português Gonçalo Paciência.Fábio Veríssimo vai estar como VAR em Camp Nou, enquanto Rui Tavares e Paulo Soares vão ser os auxiliares do árbitro da associação do Porto.