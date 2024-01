Frankfurt garante neerlandês Donny van de Beek até fim da época

O médio internacional neerlandês Donny van de Beek foi emprestado pelos ingleses do Manchester United ao Eintracht Frankfurt até ao final da época 2023/2024, com o clube alemão a ficar com opção de compra.

“Ele encaixa perfeitamente na nossa ideia de jogo e é uma peça importante no puzzle da nossa equipa”, elogiou hoje o diretor desportivo do Frankfurt, Markus Krosche, ao site do clube.



Sem espaço nos ‘red devils’, uma vez que esta temporada alinhou em apenas num encontro, entrando aos 88 minutos na derrota caseira 1-0 com o Cristal Palace, no fim de setembro, Van de Beek prosseguirá a carreira no atual sexto classificado da liga germânica.



Recentemente, o treinador do Manchester United, o seu compatriota Erik ten Hag, comentou que Van de Beek, de 26 anos, precisava de mudar de clube para dar um novo impulso à sua carreira.



Desde que se transferiu do Ajax para Manchester, em 2020, o neerlandês participou em 62 desafios em todas as competições, marcando dois golos.