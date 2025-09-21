Frankfurt volta a perder na Liga alemã, Leverkusen falha segunda vitória seguida

Três dias depois do triunfo caseiro sobre os turcos do Galatasaray (5-1), que as colocou no primeiro lugar da fase de liga da Liga dos Campeões, devido à diferença de golos, as ‘águias’ foram derrotadas em Frankfurt pelos berlinenses, num jogo em que estiveram a perder por 4-1.



Ilyas Ansah, logo aos nove minutos, e o reforço escocês Oliver Burke, que ainda não tinha marcado esta época e fez um ‘hat-trick’, aos 32, 53 e 56, adiantaram a equipa do defesa central português Diogo Leite, totalista, enquanto Nathaniel Brown, aos 45+4, Can Uzun, aos 80, e Jonathan Burkardt, de penálti, aos 87, reduziram a favor dos anfitriões, nos quais o lateral direito luso-angolano Aurélio Buta não saiu do banco de suplentes.



O Eintracht Frankfurt averbou a segunda derrota seguida na Bundesliga e ocupa o sexto lugar, com os mesmos seis pontos do Union Berlim, 10.º, que tinha perdido nas últimas duas rondas e passou o Bayer Leverkusen, 12.º, com cinco, face ao empate consentido pelos ‘farmacêuticos’ diante do Borussia Mönchengladbach em tempo de compensação.



O norte-americano Malik Tillman colocou os vice-campeões alemães em vantagem, aos 70 minutos, mas o suplente bósnio Haris Tabaković igualou para os ‘potros’, que eram a única equipa sem golos marcados na prova, mas ainda não ganharam e continuam em zona de descida, na 17.ª e penúltima posição, com dois pontos.



O Bayer Leverkusen não deu continuidade ao triunfo da semana passada na receção ao Eintracht Frankfurt (3-1), que assinalou a estreia do treinador dinamarquês Kasper Hjulmand, seguindo com dois jogos sem vencer nas diversas provas, na sequência do empate em Copenhaga (2-2), na primeira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.



Os ‘farmacêuticos’ vão defrontar o Benfica na principal prova europeia de clubes e são uma das duas equipas da Liga alemã que já trocaram de treinador em 2025/26, a par do Borussia Mönchengladbach, orientado de forma interina pelo polaco Eugen Polanski, da equipa de sub-23, após ter demitido na segunda-feira o técnico suíço Gerardo Seoane.



A quarta jornada da Bundesliga encerra hoje, com a receção do Borussia Dortmund ao Wolfsburgo, que pode isolar os ‘schwarzgelben’ na segunda posição, atrás do campeão Bayern Munique.



