Frechaut sabe o que é brilhar em Anfield Road

Nessa época os boavisteiros que se tinham sagrado campeões, alguns meses antes, empataram graças a um golo de Elpídeo Silva.



Frechaut, em declarações ao jornalista Nuno Matos, falou de uma “vitória da concentração, objetividade e ambição”.



O ex-jogador recordou que a equipa portuguesa até esteve a ganhar perante um adversário recheado de estrelas.



Esse empate veio lembrar que no futebol “não há impossíveis” e que no passado como no presente a equipa do FC Porto poderá contrariar a lógica no jogo desta noite e fazer um resultado positivo.



Esse jogo ocorreu quando em Nova Iorque aconteceram os atentados terroristas que levaram à quedadas torres gémeas, a 11 de setembro de 2001.



Hoje, 9 de abril de 2019, Liverpool e FC Porto defrontam-se em Anfield Road, a partir das 20h00, em jogo da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.