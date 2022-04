Freddy Rincón em situação crítica após acidente

”, explicou o porta-voz da clínica Imbanaco Grupo Quironsalud, em Cali.De acordo com a autoridades policiaisA imprensa colombiana tem avançado queO Real Madrid, clube que Rincón representou em 1996/97, desejou, através das redes sociais, a “recuperação rápida” do antigo capitão da seleção colombiana, que no futebol europeu também representou o Nápoles, de Itália, na época anterior (1995/1996).Depois de Santa Fé (formação), América Cali e do futebol italiano e espanhol, Rincón continuou a sua carreira no Brasil no Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, antes de terminar a carreira em 2004.Pela Colômbia, o médio somou 84 jogos e 17 golos, tendo disputado as fases finais dos Mundiais de 1990, no qual marcou um golo à RFA, na fase de grupos (1-1), 1994 e 1998.Um dos seus filhos, Sebastián Rincón, de 28 anos, passou pelo futebol português, no Vitória Guimarães, entre 2017 e 2020.