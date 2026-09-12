Futebol Internacional
Friburgo e Borussia Dortmund vencem e lideram na Liga alemã
Friburgo e Borussia Dortmund destacaram-se na liderança da Liga alemã de futebol, mantendo, na terceira jornada, o pleno de vitórias, já sem a companhia do Augsburgo, que não foi além de um empate na receção ao Bayer Leverkusen.
O duo da frente ainda pode ser igualado pelo Elvesberg, que visita no domingo o bicampeão Bayern Munique, que conta quatro pontos.
Em Dortmund, o Borussia bateu o Paderborn, por 3-0, com o internacional português Fábio Silva a inaugurar o marcador, com o seu segundo golo na Bundesliga, aos cinco minutos, antes de Felix Nmecha, aos 80 e 89, fixar o resultado final.
Já o Friburgo goleou em casa, por 5-0, o Borussia Mönchengladbach, que continuou sem pontuar depois de ter jogado praticamente toda a segunda parte reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Kleindienst, aos 52, quando já perdia por 2-0.
A formação de Friburgo construiu a goleada com golos de Yannik Engelhardt, aos 23 e 79 minutos, Igor Matanovic, aos 29 e 77, e Maximilian Eggestein, aos 86.
Já o Augsburgo não conseguiu melhor do que empatar 2-2 na receção ao Bayer Leverkusen, quedando-se provisoriamente pelo terceiro lugar, com sete pontos, enquanto os anfitriões seguem no sexto posto, com quatro.
Christian Kofane colocou os visitantes na frente aos 18 minutos, mas Michael Gregoritsch 'bisou', aos 50 e 55, antes de Patrik Schick estabelecer o resultado final, aos 89.
O avançado Rodrigo Ribeiro foi lançado na parte final da partida na equipa do Augsburgo, enquanto o extremo Afonso Moreira foi titular no Leverkusen.
Também hoje, o Hoffenheim conseguiu a primeira vitória da época ao bater o Estugarda, sem o lesionado Tiago Tomás, por 2-1, e o Eintracht Frankfurt foi vencer ao terreno do Mainz, por 3-1.
Em Dortmund, o Borussia bateu o Paderborn, por 3-0, com o internacional português Fábio Silva a inaugurar o marcador, com o seu segundo golo na Bundesliga, aos cinco minutos, antes de Felix Nmecha, aos 80 e 89, fixar o resultado final.
Já o Friburgo goleou em casa, por 5-0, o Borussia Mönchengladbach, que continuou sem pontuar depois de ter jogado praticamente toda a segunda parte reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Kleindienst, aos 52, quando já perdia por 2-0.
A formação de Friburgo construiu a goleada com golos de Yannik Engelhardt, aos 23 e 79 minutos, Igor Matanovic, aos 29 e 77, e Maximilian Eggestein, aos 86.
Já o Augsburgo não conseguiu melhor do que empatar 2-2 na receção ao Bayer Leverkusen, quedando-se provisoriamente pelo terceiro lugar, com sete pontos, enquanto os anfitriões seguem no sexto posto, com quatro.
Christian Kofane colocou os visitantes na frente aos 18 minutos, mas Michael Gregoritsch 'bisou', aos 50 e 55, antes de Patrik Schick estabelecer o resultado final, aos 89.
O avançado Rodrigo Ribeiro foi lançado na parte final da partida na equipa do Augsburgo, enquanto o extremo Afonso Moreira foi titular no Leverkusen.
Também hoje, o Hoffenheim conseguiu a primeira vitória da época ao bater o Estugarda, sem o lesionado Tiago Tomás, por 2-1, e o Eintracht Frankfurt foi vencer ao terreno do Mainz, por 3-1.