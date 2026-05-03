Futebol Internacional
Friburgo empata com Wolfsburgo antes de receber Sporting de Braga
O Friburgo empatou hoje em casa com o Wolfsburgo, por 1-1, na 32.ª jornada da Liga alemã de futebol, antes da segunda mão das meias-finais da Liga Europa frente ao Sporting de Braga.
No Estádio Europa-Park, e depois de uma primeira parte sem golos, foram os visitantes os primeiros a marcar, por intermédio do médio grego Konstantinos Koulierakis, aos 55 minutos.
A resposta do Friburgo chegou 20 minutos depois (75), através do defesa austríaco Philipp Lienhart, que fixou o resultado final.
Com a divisão de pontos, o Friburgo, o último obstáculo do Sporting de Braga rumo à final no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia, (20 de Maio de 2026), depois da vitória dos 'guerreiros' do Minho na primeira mão, por 2-1, segue no sétimo posto com 44 pontos.
Já o Wolfsburgo é o 16.º e antepenúltimo classificado com 26 pontos.
Nos outros jogos do dia na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach, 11.º classificado com 35 pontos, bateu o Borussia Dortmund, segundo com 67, graças a um golo solitário, e tardio, do ponta de lança bósnio Haris Tabakovic, aos 88 minutos.
A formação de Dortmund, que já viu o Bayern Munique garantir matematicamente o título da Bundesliga, contou com o internacional sub-21 português Fábio Silva a partir dos 26 minutos.
Já o Mainz (10.º com 37 pontos) bateu fora o St. Pauli por 2-1, com os anfitriões a seguirem na 17.ª e penúltima posição com 26 pontos.
