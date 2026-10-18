Futebol Internacional
Friburgo perde em Leverkusen e falha liderança isolada da Liga alemã
O Friburgo desperdiçou domingo uma rara oportunidade de assumir a liderança isolada da Liga alemã de futebol, ao perder por 2-1 no estádio do Bayer Leverkusen, que até esteve a perder no jogo da sexta jornada.
O avançado Derry Scherhant colocou os visitantes em vantagem, aos 14 minutos, mas os anfitriões – pelos quais o português Afonso Moreira foi titular – viraram o resultado a seu favor, com golos marcados pelo médio argelino Ibrahim Maza, aos 19, e o avançado checo Patrik Schick, aos 76.
O Friburgo, que entrou para a sexta ronda em igualdade pontual com o Borussia Dortmund no topo da Bundesliga, desaproveitou o empate 0-0 concedido pelos vice-campeões no sábado, na visita ao Union Berlim, 16.º e antepenúltimo classificado, e foi inclusive igualado no terceiro lugar pelo Leverkusen.
As duas equipas estão a um ponto de distância do reformulado duo de comandantes, que passou a ser composto pelo Borussia Dortmund e o Bayern Munique, bicampeão em título e grande dominador do futebol germânico nas últimas décadas, que no sábado goleou em casa o Leipzig, sétimo colocado, por 6-1.
O Friburgo, que entrou para a sexta ronda em igualdade pontual com o Borussia Dortmund no topo da Bundesliga, desaproveitou o empate 0-0 concedido pelos vice-campeões no sábado, na visita ao Union Berlim, 16.º e antepenúltimo classificado, e foi inclusive igualado no terceiro lugar pelo Leverkusen.
As duas equipas estão a um ponto de distância do reformulado duo de comandantes, que passou a ser composto pelo Borussia Dortmund e o Bayern Munique, bicampeão em título e grande dominador do futebol germânico nas últimas décadas, que no sábado goleou em casa o Leipzig, sétimo colocado, por 6-1.