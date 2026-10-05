Froholdt, Prestianni e Mora finalistas do prémio Golden Boy

Responsável pela atribuição do galardão desde 2003, o jornal italiano Tuttosport tinha divulgado uma lista inicial com 100 candidatos, que foram reduzidos para 25 antes do anúncio do vencedor da 24.ª edição.



Victor Froholdt sagrou-se campeão nacional e conquistou uma Supertaça Cândido de Oliveira desde que chegou ao FC Porto na época passada, tendo sido distinguido como melhor jogador e jovem mais cotado da I Liga.



O médio tem 20 anos, tal como o extremo argentino Gianluca Prestianni, autor de oito golos e três assistências em 12 partidas pelo Benfica em 2026/27, temporada na qual o também centrocampista Rodrigo Mora, de 19, trocou o FC Porto pela Roma, primeira classificada da Liga italiana.



Se o escalão principal inglês é o mais representado no lote de finalistas do Golden Boy, ao contabilizar oito jogadores, o bicampeão espanhol FC Barcelona destaca-se com três, casos de Pau Cubarsí, Xavi Espart e Marc Bernal, enquanto Warren Zaire-Emery é o único atleta pertencente ao pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain.



O vencedor sucederá ao extremo Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, num palmarés que inclui os internacionais portugueses Renato Sanches e João Félix, galardoados depois de se notabilizarem pelo Benfica em 2016 e 2019, respetivamente.



