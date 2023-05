Frosinone garante regresso à Serie A italiana

No jogo que fechou a 35.ª ronda, os "giallazzurri" marcaram por intermédio de Gennaro Borrelli (31 minutos), Roberto Insigne (42, de grande penalidade) e Giuseppe Caso (57), enquanto Hernani (51) ainda reduziu para os visitantes, que terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Cionek (41).Com este triunfo, o conjunto comandado por Fabio Grosso (antigo lateral esquerdo e campeão do mundo em 2006) reforçou o primeiro lugar da Serie B, com 71 pontos, garantindo desde já uma das duas primeiras posições da prova, que dão promoção direta à Serie A, já que o Bari, terceiro colocado, já está a 10 pontos de distância quando estão em disputa apenas nove.No segundo posto da Serie B segue o Génova, com 68 pontos.O Frosinone, que caiu no segundo escalão em 2019, vai participar na Serie A pela terceira vez na sua história, depois de 2015/16 e 2018/19.