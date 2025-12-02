Fulham, de Marco Silva, assustou mas City resistiu para se aproximar do líder Arsenal

No Craven Cotagge, em Londres, os remates certeiros do norueguês Erling Haaland, aos 17 minutos, que assinou o 100.º na Premier League, do neerlandês Reijnders (37) e de Phil Foden (44) deixaram o encontro muito bem encaminhado para os ‘citizens’, ainda que nos instantes finais do primeiro tempo Smith Rowe (45+2) tenha encurtado distâncias para os londrinos.



O ponta de lança nórdico precisou de 111 jogos para atingir a 'cifra' dos 100 golos na Liga inglesa, quando cumpre a quarta temporada com as 'cores' do City.



No recomeço, Foden voltou a fazer o ‘gosto ao pé’, à passagem do minuto 48, e Berge (54) introduziu a bola na própria baliza, ficando a ideia de que o encontro estaria, praticamente, fechado no que ao vencedor diz respeito.



Só que, depois, apareceram os nigerianos Alex Iwobi (57) e Samuel Chukwueze (72 e 78), este em dois momentos, para deixar a incerteza no marcador até ao apito final, com o central croata Gvardiol a cortar uma bola em cima da linha de golo num dos últimos lances.



No emblema de Manchester, o português e capitão de equipa Bernardo Silva foi titular, juntamente com os compatriotas Matheus Nunes e Rúben Dias.



Com este desfecho, os ‘citizens’ passaram a somar 28 pontos, contra os 30 do líder isolado Arsenal, que na quarta-feira será anfitrião do Brentford (12.º), enquanto os ‘cottagers’ seguem na 15.ª posição, com 17.



À mesma hora, o Everton (nono) impôs-se no reduto do 14.º classificado Bournemouth (1-0), que já vai em cinco jogos seguidos sem vencer na Premier League.



No Vitality Stadium, o único golo da partida foi apontado pelo extremo Jack Grealish, quando decorria o minuto 78.

