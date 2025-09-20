Fulham, de Marco Silva, bate Brentford no segundo êxito seguido na Liga inglesa

O nigeriano Alex Iwobi, aos 38 minutos, o galês Harry Wilson, aos 40, e o anglo-jamaicano Ethan Pinnock, aos 50, inverteram o golo inaugural do dinamarquês Mikkel Damsgaard, aos 20, permitindo que os ‘cottagers’ dessem continuidade ao triunfo obtido na semana passada na receção ao Leeds United (1-0), após dois empates e uma derrota a abrir.



O Fulham ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar e igualou os oito pontos do Chelsea, sexto, na sequência da derrota dos campeões mundiais, adversários do Benfica na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, no terreno do Manchester United (2-1), de Ruben Amorim, que viu o médio internacional luso e capitão Bruno Fernandes marcar pelos anfitriões, num encontro com uma expulsão para cada equipa.



Se os ‘cottagers’ não tinham duas vitórias seguidas na Premier League desde fevereiro, o Brentford, que lançou Fábio Carvalho aos 87 minutos, regressou às derrotas e mantém-se na 17.ª posição, com quatro pontos, podendo entrar em zona de descida durante a ronda.



A Liga inglesa é comandada pelo campeão Liverpool, cujo pleno de triunfos foi ampliado na receção ao rival citadino Everton (2-1), na abertura da quinta jornada, para deixar os ‘reds’ com 15 pontos, contra 10 do Tottenham, segundo colocado, que recuperou de dois golos para empatar no terreno do Brighton (2-2), mas cedeu pela segunda vez na prova.



No domingo, o Arsenal, vice-campeão nas últimas três épocas, recebe o Manchester City, dos internacionais portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, a partir das 16:30, em Londres, no encerramento da ronda.