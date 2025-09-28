Fulham de Marco Silva derrotado no terreno do Aston Villa

O mexicano Raul Jiménez adiantou os visitantes no Villa Park, logo aos três minutos, mas lesionou-se e teve de sair aos 11, sendo substituído por Adama Traoré.



Sem o seu avançado de referências, que Marco Silva conhece desde os tempos do Wolverhampton, o Fulham foi claramente menos perigoso e, sem surpresa, os 'villains' operaram a reviravolta.



Aos 37 minutos, um passe longo de Lucas Digne isolou Ollie Watkins, que empatou com um 'chapéu' ao guarda-redes.



Já na segunda parte, aos 49 minutos, o Aston Villa passou para a frente com um remate de fora da área de John McGuinn.



Praticamente de seguida, aos 51 minutos, chegou o 3-1, com Watkins a servir com passe atrasado para o remate de Emiliano Buendia.



O Fulham até reagiu, mas sem sorte, com um remate ao poste de Sasa Lukic, aos 54 minutos.



Até ao final, a formação de Unai Emery optou por controlar a partida.



O clube de Birmingham, que disputa a Liga Europa, subiu ao 16.º lugar, com seis pontos, menos dois do que o Fulham.