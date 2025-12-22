Fulham, de Marco Silva, distancia-se da zona de descida com vitória sobre Forest

Em Londres, um penálti convertido pelo mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, aos 45+5 minutos, assegurou o triunfo dos ‘cottagers’, que não ganhavam como anfitriões há um mês exato e vinham da eliminação nos quartos de final da Taça da Liga inglesa frente ao Newcastle (2-1), detentor do troféu.



O Fulham venceu pela segunda jornada seguida e subiu à 13.ª posição do campeonato, com os mesmos 23 pontos de Newcastle e Brentford, 10 acima do West Ham, comandado pelo português Nuno Espírito Santo e primeiro clube em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo lugar.



Adversário do Sporting de Braga na sétima de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, em 22 de janeiro de 2026 - já depois de ter derrotado em casa o FC Porto (2-0), em outubro, para a terceira -, o Nottingham Forest voltou às derrotas e é 17.º classificado da Premier League, com 18 pontos.