Fulham, de Marco Silva, eliminado da Taça de Inglaterra pelo Southampton

O Fulham, de Marco Silva, foi hoje eliminado em casa pelo Southampton (1-0) nos oitavos de final da Taça de Inglaterra de futebol, num jogo em que os londrinos foram ‘castigados’ com uma grande penalidade nos instantes finais.

Num jogo pobre da equipa treinada pelo português, o Southampton, do Championship, segundo escalão, foi sempre uma ameaça e foi recompensado no último minuto, depois de um corte imprudente do central Andersen.

Com o jogo em cima do minuto 90, o suplente Ross Stewart, que tinha entrado aos 72 minutos, converteu a grande penalidade e colocou os ‘saints’ nos quartos de final da Taça, dando seguimento à boa campanha da equipa.

Com a vitória, o Southampton eleva para 10 os jogos sem perder, acumulando desde 21 de janeiro oito vitórias e um empate.

Além dos 'saints', nos quartos de final da Taça de Inglaterra estão já Manchester City, Chelsea, Arsenal e Liverpool, disputando-se ainda hoje o Port Vale-Sunderland e o Leeds United-Norwich.

A ronda fica completa com o jogo de segunda-feira entre West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Brentford.
