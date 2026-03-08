Fulham, de Marco Silva, eliminado da Taça de Inglaterra pelo Southampton

Num jogo pobre da equipa treinada pelo português, o Southampton, do Championship, segundo escalão, foi sempre uma ameaça e foi recompensado no último minuto, depois de um corte imprudente do central Andersen.



Com o jogo em cima do minuto 90, o suplente Ross Stewart, que tinha entrado aos 72 minutos, converteu a grande penalidade e colocou os ‘saints’ nos quartos de final da Taça, dando seguimento à boa campanha da equipa.



Com a vitória, o Southampton eleva para 10 os jogos sem perder, acumulando desde 21 de janeiro oito vitórias e um empate.



Além dos 'saints', nos quartos de final da Taça de Inglaterra estão já Manchester City, Chelsea, Arsenal e Liverpool, disputando-se ainda hoje o Port Vale-Sunderland e o Leeds United-Norwich.



A ronda fica completa com o jogo de segunda-feira entre West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Brentford.