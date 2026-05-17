Fulham, de Marco Silva, mais longe do apuramento para as provas europeias

O último lugar de acesso à Liga Conferência, que está na posse do Brentford - que também empatou na ronda - está a três pontos, sendo que o saldo de golos é francamente desfavorável ao Fulham.



Em Wolverhampton tudo se complicou mais para os visitantes com o golo do jovem avançado português Mateus Mané, aos 25 minutos, conseguido com um forte remate de fora da área.



Nunes, de 18 anos, acabou por 'reequilibrar' as coisas nos descontos da primeira parte, ao cometer falta para penálti sobre Timothy Castagne, que o norte-americano Antonee Robinson transformou, enganando o também português José Sá.



Na segunda parte, os 'wolves', que contaram ainda com Rodrigo Gomes na equipa, foram mais ofensivos, sem conseguir chegar ao golo, mas o Fulham teve duas boas ocasiões, de Alex Iwobi, defendidas por Sá.



O Wolverhampton continua na última posição, com 19 pontos, e o Fulham é 12.º, com 49, a três do Brentford, que segue em oitavo.



O Brentford ainda não garantiu a ida às competições europeias, depois de ceder empate ao Crystal Palace, 2-2.



Da Ouattara, do Burkina Faso, fez um grande jogo e marcou dois golos, aos 40 e 88 minutos, insuficientes para a vitória, já que o Palace também marcou por duas vezes, por Sarr (minuto sexto, de grande penalidade) e Wharton (52).



Quem se saiu melhor na 'corrida' europeia acabou por ser o Sunderland, que ganhou por 3-1 ao Everton, também candidato à Liga Conferência.



Com 52 pontos, o Brentford tem um ponto de avanço sobre o Sunderland, nono, e três para Chelsea (que joga na terça-feira com o Tottenham), Newcastle, que joga ainda hoje, Everton e Fulham.



Mais cedo, o Leeds venceu o Brighton, por 1-0, e o Manchester United bateu o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, por 3-2, garantindo o terceiro lugar na prova.



Na classificação, o United passou a somar 68 pontos, mais seis do que o Aston Villa, quarto, quando ambos já só têm um jogo por disputar, enquanto o Nottingham, que já assegurou a manutenção na Premier League, é 16.º, com 43.



