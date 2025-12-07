Fulham, de Marco Silva, perde ao `cair do pano` com Crystal Palace

O avançado Eddie Nketiah deu vantagem ao Crystal Palace aos 20 minutos, com o médio galês Harry Wilson a restabelecer a igualdade aos 38, após assistência do atacante mexicano Raúl Jiménez, que jogou três épocas no Benfica (entre 2015 e 2018).



Depois do intervalo, Emile Smith Rowe marcou para o Fulham, aos 53, mas o golo foi invalidado pelo VAR, que detetou um fora de jogo.



A formação de Marco Silva, que vinha de uma derrota 'espetacular' com o Manchester City na última ronda (5-4), procurou tirar proveito do fator casa para empurrar o Crystal Palace para a sua zona defensiva, mas não conseguiu voltar a concretizar.



Por seu turno, os visitantes procuraram jogar no contra-ataque, e foi desta forma que ganharam um pontapé de canto que lhes permitiu chegar ao golo da vitória, apontado de cabeça pelo defesa Marc Guehi, aos 87.



Com o desaire, o Fulham segue no 15.º lugar com 17 pontos, enquanto o Crystal Palace continua a fazer um ótimo campeonato e está no quarto posto com 26, em lugar de qualificação para a 'Champions'.



Na liderança da Premier League continua o Arsenal, que perdeu no sábado fora com o Aston Villa (2-1) e passou a ter apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, que venceu em casa o Sunderland (3-0).