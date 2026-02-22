Fulham de Marco Silva vence Sunderland com ‘bis’ de Raúl Jiménez

No jogo da 27.ª jornada da Premier League, o antigo jogador do Benfica inaugurou o marcador aos 54 minutos, de cabeça, após canto batido por Alex Iwobi, e ampliou a vantagem pouco depois, aos 61, na conversão de uma grande penalidade.



O Sunderland ainda respondeu os 76 minutos, com Enzo Le Fée a reduzir também de penálti, mas o Fulham fechou o resultado aos 85, num contra-ataque finalizado por Iwobi.



Pelo contrário, a tarde não feliz para outro treinador português, Vítor Pereira, que na estreia na Premier League pelo Nottingham Forest, perdeu em casa com o Liverpool por 1-0, num desfecho decidido apenas aos 90+7 minutos.



O jogo parecia encaminhar-se para um empate sem golos, mas, a acabar, Alexis Mac Allister empurrou a bola para o fundo das redes e garantiu os três pontos para os ‘reds’.



O Forest, que continua a lutar para fugir da zona de despromoção da Premier League, mantém-se no 17.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Liverpool reforça a sua posição europeia, ocupando o sexto posto, com 45.



Também o Crystal Palace somou três pontos, ao bater o Wolverhampton por 1–0, graças a um golo tardio de Evann Guessand, aos 90 minutos, após cruzamento de Tyrick Mitchell.



A equipa londrina ocupa o 13.º lugar, com 35 pontos, enquanto o Wolves permanece numa situação delicada na tabela classificativa, no 20.º e último posto, somando apenas 10.