Fulham de Marco Silva vence Wycombe nos penáltis e segue na Taça da Liga inglesa

Vindos de quatro derrotas consecutivas para o campeonato, os ‘cottagers’ ficaram em desvantagem logo aos quatro minutos, com um golo de Cauley Woodrow, mas Joshua King igualou, aos 48, numa eliminatória resolvida no desempate por grandes penalidades.



O Fulham marcou cinco dos sete pontapés, contra quatro em igual número do Wycombe, 17.º classificado da League One, que quase surpreendeu em casa o 17.º da Premier League, mas foi afastado da competição, na qual continua o primodivisionário Brentford.



Com um penálti e uma assistência do extremo luso Fábio Carvalho, complementados por golos do dinamarquês Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Reiss Nelson e do irlandês Nathan Collins, os ‘bees’ ganharam fora ao Grimsby Town (5-0), do quarto escalão, que tinha eliminado na segunda ronda o Manchester United, de Ruben Amorim, nas grandes penalidades.



Na próxima fase também está o Cardiff, da terceira divisão, que venceu o ‘secundário’ Wrexham (2-1), num duelo entre clubes galeses integrados nos campeonatos ingleses.



Os ‘oitavos’ da 66.ª edição da Taça da Liga terminam na quarta-feira, com mais cinco encontros - quatro entre clubes primodivisionários -, incluindo as receções do Newcastle, detentor do troféu, e do campeão inglês Liverpool, recordista de êxitos (10) e finalista derrotado na temporada passada, ao Tottenham e ao Crystal Palace, respetivamente.



Os vencedores das oito partidas apuram-se para os ‘quartos’ da prova, na qual sobram agora 11 emblemas da Premier League, um do Championship e um do terceiro escalão.



