Fulham de Marco Silva volta às derrotas, no reduto do Aston Villa

O belga Tielemans deu, de cabeça, aos 13 minutos, a melhor sequência a um canto de McGinn, abrindo o ativo, e este golo bastou para os ‘villans’ vencerem no Villa Park.



Esta foi a quarta derrota nas últimas seis jornadas da Premier League para o conjunto do técnico luso, que fica agora com 51 pontos, a nove do sétimo lugar, precisamente do Aston Villa, lugar de acesso às competições europeias, à falta de três jornadas, podendo ser ultrapassado este fim de semana por Brighton (51), Bournemouth (50) e Brentford (49).



A equipa orientada por Unai Emery, por seu lado, voltou às vitórias e igualou os 60 pontos do sexto, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, e do quinto, o Chelsea, este lugar de Liga dos Campeões, embora ambos os conjuntos ainda joguem nesta ronda.



Ainda hoje, o Arsenal recebe o Bournemouth e procura consolidar o segundo lugar e repor em seis pontos a vantagem para o Manchester City, terceiro a três pontos após vencer sexta-feira o Wolverhampton, de Vítor Pereira, por 1-0.