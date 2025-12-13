Fulham, de Marco Silva, volta às vitórias na Liga inglesa com triunfo em Burnley

Emile Smith Rowe (minuto nove), o nigeriano Calvin Bassey (31) e o galês Harry Wilson (58) fixaram o êxito dos londrinos, impondo o sétimo desaire consecutivo aos anfitriões, que reduziram distâncias pelo francês Lesley Ugochukwu (21) e pelo suplente peruano Oliver Sonne (86), num duelo em que utilizaram de início o médio português Florentino.



O Fulham não triunfava em Burnley desde 1950/51 e ganhou pela segunda vez seguida fora, sendo, para já, 13.º classificado, com 20 pontos, a par do Bournemouth, 14.º, que visitará o Manchester United, do Ruben Amorim, na segunda-feira, no fecho da jornada.



Já o Burnley prossegue em zona de despromoção, na 19.ª e penúltima posição, com 10 pontos, cinco abaixo do Leeds, 16.º, e do Nottingham Forest, 17.º, que ainda vão atuar.



A 14.ª ronda da Premier League continuará a partir das 20:00, com a visita do lanterna-vermelha Wolverhampton ao líder Arsenal, já depois das vitórias caseiras do Chelsea, quarto colocado, e do campeão Liverpool, sexto, perante Everton (2-0) e Brighton (2-0).