Fulham e Chelsea avançam na Taça da Liga inglesa

No Goodison Park, em Liverpool, os visitantes chegaram à vantagem com um autogolo de Michael Keane, aos 41 minutos, mas o português Beto, lançado em jogo aos 61 minutos, fez aos 82 o golo da igualdade para o Everton, levando o jogo para a decisão das grandes penalidades.No desempate, a turma orientada por Marco Silva superiorizou-se e qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça da Liga.Já em Londres, o Chelsea esteve em desvantagem desde os 16 minutos, com Callum Wilson a adiantar o Newcastle, mas o ucraniano Mykhailo Mudryk, já aos 90+2, deu a possibilidade da formação da capital inglesa levar a decisão para os penáltis, sendo mais eficaz e carimbando a passagem para as meias-finais da competição.No outro jogo do dia, o Middlesbrough (da segunda divisão inglesa) superiorizou-se na deslocação ao terreno do Port Vale (da terceira divisão), por 3-0, com golos de Howson (11), Rogers (23) e Crooks (53), e está nas 'meias'.O último semifinalista da prova vai sair do embate entre o Liverpool e o West Ham, agendado para esta quarta-feira.