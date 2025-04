Fulham e Marco Silva 'abatem' Liverpool, Southampton desce ao 'Championship'

Em Londres, no Craven Cottage, Marco Silva viu a sua equipa sofrer cedo, mas recuperar ao ponto de chegar ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Sessegnon, aos 23 minutos, Iwobi, aos 32, e Rodrigo Muniz, aos 37.



O Liverpool, que teve o avançado português Diogo Jota a titular, marcou cedo, após grande trabalho do argentino MacAllister, ao cavalgar metros e rematar ainda de fora da área, aos 14 minutos, mas o Fulham conseguiu ser superior na primeira parte.



Na segunda metade, o Liverpool foi assumiu o jogo na tentativa de evitar aquela que foi apenas a sua segunda derrota no campeonato e a primeira fora de casa, mas o Fulham, compacto, soube segurar a vitória.



Apesar das várias mexidas de Arne Slot, com entradas de Luís Díaz, que ainda reduziu aos 72 minutos, de Elliot ou de Darwin Nuñez, os ‘reds’ foram incapazes de inverter a situação e terminam a ronda com mais 11 pontos do que o ‘vice’ Arsenal.



O empate na véspera dos ‘gunners’ fazia admitir que o Liverpool, o grande candidato ao título, pudesse ainda fugir mais na frente, mas foi um cenário que não se confirmou e a equipa de Mikel Arteta até acabou por ganhar um ponto.



Já o Fulham, regressou às vitórias após perder com Arsenal na Liga, e aproveitou para subir a oitavo, face à derrota de Brighton (nono) e empate de Bournemouth (10.º).



As duas únicas derrotas de Liverpool esta época na ‘Premier’ aconteceram diante de treinadores portugueses: à quarta ronda em casa com o Nottingham (1-0), de Nuno Espírito Santo, e hoje, frente a Marco Silva.



Também em Londres, foi dia difícil para o Southampton, que perdeu na visita ao Tottenham (3-1) e viu confirmado o que parecia ser inevitável, o regresso à segunda divisão uma época depois, e quando faltam ainda sete jornadas para o final da Liga inglesa.



Os ‘The Saints’ – que tinham subido na última temporada através do ‘play off’ - têm 10 pontos, estão em 20.º e último e já a inalcançáveis 22 pontos do Wolverhampton (17.º), de Vítor Pereira, quando estão em disputa apenas 21.



Em mais um jogo na capital, no Brentford Community, a equipa da casa (12.ª) impôs um empate sem golos ao Chelsea (quarto), com os ‘blues’, que tiveram Pedro Neto a sair do banco, aos 59 minutos, a manterem a quarta posição, mas ao alcance de Manchester City.



O Chelsea soma 53 pontos, mas pode ainda hoje ser ultrapassado pelos tetracampeões ingleses, em caso de vitória dos ‘citizens’ na deslocação ao reduto do United, de Ruben Amorim, no dérbi de Manchester.