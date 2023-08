Fulham elimina Tottenham da Taça da Liga

Em Craven Cottage, o duelo londrino terminou empatado 1-1, com o golo na própria baliza do central Van de Ven (19 minutos) a dar vantagem ao Fulham e uma cabeçada certeira de Richarlison na bola, já no segundo tempo, a repor a igualdade, numa altura em que o lateral Tete tinha ido ao balneário dos locais para trocar de calçado.No desempate por grandes penalidades, os "cottagers" marcaram todos, com destaque para João Palhinha, enquanto o defesa Davinson Sanchez falhou para os "spurs".O Wolverhampton, que confirmou o segundo empréstimo de Gonçalo Guedes ao Benfica, goleou em casa o Blackpool (5-0), do terceiro escalão, com a ajuda de um golo do português Fábio Silva (25 minutos), dando a melhor sequência a um passe do ex-sportinguista Sarabia, que viria a fazer mais duas assistências.O defesa luso Toti Gomes também alinhou de início nos "wolves".Nesta primeira ronda da Taça da Liga inglesa, destaque para as vitórias dos primodivisionários Luton, Brentford, Crystal Palace e Bournemouth, frente ao Gillingham, Newport, Plymouth e Swansea, respetivamente.