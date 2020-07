Fulham mais perto da Premier League após bater Cardiff

Já no segundo tempo, aos 49 minutos, o médio inglês Joshua Onomah, de 23 anos, fez o primeiro golo do encontro no País de Gales, numa incrível iniciativa individual que adiantou o Fulham no marcador.



E aos 90+1, um livre superiormente marcado pelo congolês Neeskens Kebano deu uma vantagem de dois golos à equipa em que atua o português Ivan Cavaleiro, ausente do encontro devido a lesão.



Na véspera, os galeses do Swansea tinham batido em casa o Brentford por 1-0 e, na quarta-feira, vai ter lugar o jogo decisivo, enquanto a segunda mão do embate entre Fulham e Cardiff está marcada para quinta-feira.