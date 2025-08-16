Fulham marca nos descontos e Marco Silva arranca Liga inglesa com empate

Na jornada inaugural da Premier League, o Tottenham superou a derrota na Supertaça Europeia e bateu em casa o regressado Burnley por 3-0, o mesmo resultado que o Sunderland, que estava há oito anos ausente do primeiro escalão, obteve na receção ao West Ham.



A iniciar a quinta temporada seguida no Fulham, Marco Silva pode agradecer a Rodrigo Muniz o empate, numa altura em que o avançado brasileiro é apontado a outros clubes da Liga inglesa e também da Liga italiana.



Matt O'Riley, aos 55 minutos, de grande penalidade, deu vantagem ao Brighton, mas Muniz, aos 90+6, refez a igualdade naquele que foi praticamente o último lance da partida.



Na ‘ressaca’ do desaire na Supertaça Europeia com Paris Saint-Germain, num encontro que ficou decidido apenas nas grandes penalidade, o Tottenham iniciou a Premier League em ‘grande’ sob o comando do dinamarquês Thomas Frank e com o brasileiro Richarlison em destaque.



O avançado internacional ‘canarinho’ bisou, aos 10 e 60 minutos, em dois lances com assistência do ganês Kudus, reforço para a nova temporada. O galês Brennan Johnson fechou a contagem aos 66.



Titular na última quarta-feira em Udine, desta vez João Palhinha iniciou a partida no banco dos ‘spurs’, tendo sido lançado aos 80 minutos.



Depois de quase uma década ausente da Premier League, num período em que chegou a andar pela terceira divisão, o Sunderland carimbou o seu regresso com um confiante triunfo sobre o West Ham, que passou a ser o emblema da história da competição com mais derrotas na primeira jornada, agora com 17.



Após uma primeira parte sem golos, Mayenda, aos 61 minutos, Daniel Ballard, aos 73, e Isidor, aos 90+2, marcaram o seu nome nos marcadores, no regresso do Estádio da Luz (versão inglesa) ao primeiro escalão.



O dia começou com um nulo em Birmingham entre Aston Villa e Newcastle, com a equipa da casa a atuar com menos uma unidade a partir dos 66 minutos, por expulsão de Ezri Konsa, situação que os ‘magpies’ acabaram por não aproveitar.



Ainda hoje, o Wolverhampton, do técnico Vítor Pereira, recebe o Manchester City, que conta com os portugueses Bernardo Silva, agora capitão Ruben Dias e Matheus Nunes.

