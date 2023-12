Fulham perde com o último classificado, Espírito Santo estreia-se com derrota

O Tottenham regressou aos lugares de acesso à ‘Champions’ e o Newcastle continua bem longe do que demonstrou na última época.



Em Londres, o Fulham acabou derrotado em Craven Cottage pelo Burnley (2-0), num jogo que entrou para a história da Premier League por ser o primeiro arbitrado por uma mulher (Rebecca Welch), enquanto o Nottingham Forest caiu em casa perante o Bournemouth (3-2), com um golo nos descontos.



A formação de Marco Silva, que contou com João Palhinha a titular, sofreu a segunda derrota seguida na prova, com o francês Odobert, aos 47 minutos, e o norueguês Berge, aos 66, a fazerem os golos do Burnley, que tinha caído provisoriamente para a última posição devido ao surpreendente empate de sexta-feira do Sheffield United com o Aston Villa (1-1).



O Fulham segue no 12.º posto, com 21 pontos, enquanto o Burnley é penúltimo, com 11.



Em 'grande' parece continuar o Bournemouth, que, depois de um difícil arranque de temporada, leva cinco vitórias (e um empate) nos últimos seis jogos, desta vez arruinando a estreia de Espírito Santo, de regresso a Inglaterra.



Foi mesmo a primeira vez que o Bournemouth somou quatro triunfos seguidos fora de casa na Premier League, com a preciosa ajuda do avançado Dominic Solanke, que assinou um ‘hat-trick’, com golos aos 51, 58 e 90+4 minutos.



Para o Forest, que alinhou com menos uma unidade a partir dos 23 minutos por expulsão do costa-marfinense Willy Boly (ex-Sporting de Braga e ex-FC Porto), marcaram o sueco Elanga (46) e o neozelandês Chris Wood (74).



O histórico emblema de Nottingham, campeão europeu em 1978/79 e 1979/80, está no 17.º lugar, com 14 pontos, agora mais atrás do Bournemouth, que é 11.º, com 22.



O Tottenham, que passou uma fase bem difícil na Premier League, com quatro derrotas e um empate em cinco jogos, subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 36 pontos, naquela que foi a terceira vitória seguida dos ‘spurs’, frente ao Everton, por 2-1.



O brasileiro Richarlison, aos nove minutos, e o sul-coreano Son, aos 18, garantiram o triunfo, com André Gomes a reduzir já perto do fim, aos 82.



O internacional português, campeão europeu em 2016, fez apenas os primeiros 66 minutos esta época na Premier League (foi lançado aos 24), numa época marcada por vários problemas físicos. Beto também esteve em campo, pelo Everton, entrando aos 79 minutos.



Após garantir o apuramento para a Liga dos Campeões em 2022/23, o Newcastle perdeu esta época fulgor em Inglaterra e segue no sétimo posto, já a sete pontos dos lugares de acesso à prova 'milionária', ao cair no campo do Luton Town (1-0), que mesmo assim continua em zona de despromoção, no antepenúltimo posto, com 12, a dois da salvação.