Fulham perde mas está no acesso à Premier League

Os visitantes conseguiram chegar ao golo aos oito minutos, por intermédio do defesa inglês Curtis Nelson, que marcou de cabeça após um pontapé de canto. Porém, logo no minuto seguinte, o congolês Neeskens Kebano igualou o marcador para o Fulham, antecipando-se à defesa adversária, depois de um cruzamento milimétrico do jamaicano Bobby Reid.No arranque da segunda parte, o atacante inglês Lee Tomlin marcou o 2-1 para o Cardiff, numa recarga, e os galeses voltaram a sonhar com o apuramento para a final que vai decidir a promoção à divisão de elite do futebol inglês, mas já não houve mais golos na partida.

Assim, o Fulham, onde atua o extremo português Ivan Cavaleiro, ficou com o bilhete para a final do "playoff", que vai ser disputada a 4 de agosto no Estádio de Wembley, em Londres, com o Brentford, que na quarta-feira afastou os também galeses do Swansea.