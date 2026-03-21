Fulham regressa às vitórias





(Com Lusa)

Após uma primeira parte intensa, mas sem grandes ocasiões de perigo, os golos estavam reservados para o segundo tempo, com o médio neerlandês Zian Flemming a abrir a contagem aos 60 minutos, para os visitantes, contra a 'corrente' do jogo.Os londrinos continuaram a pressionar e alcançaram a igualdade aos 67 minutos, por intermédio do jovem Joshua King, de 19 anos, com a reviravolta a ser obtida apenas seis minutos depois, com King a assistir Harry Wilson para o 2-1.O último golo da partida foi apontado de grande penalidade, aos 90+5, pelo avançado mexicano Raúl Jiménez (ex-Benfica), que tinha sido lançado na partida por Marco Silva aos 82.Habitual titular, Jiménez começou hoje o jogo no banco de suplentes, numa semana em que perdeu o pai, pelo que, após marcar o golo, ficou visivelmente emocionado e foi confortado pelos colegas e pelo técnico luso.Com os três pontos, o Fulham subiu para o oitavo posto (44 pontos), enquanto o Burnley - com o português Florentino como suplente não utilizado - mantém o 19.º e penúltimo lugar, com 20.Horas antes, no primeiro jogo do dia em Inglaterra, o Brighton venceu em casa o Liverpool, por 2-1, com os 'reds' a perderem terreno na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima época.O veterano avançado Danny Welbeck, de 35 anos, foi o 'homem do jogo', marcando os dois golos dos anfitriões, aos 14 e aos 56 minutos, com o defesa húngaro Milos Kerkez a fazer o único tento do Liverpool, aos 30.Se o empate registado ao intervalo espelhava o equilíbrio reinante durante a primeira parte, no segundo tempo o Brighton foi a melhor equipa em campo, justificando a conquista dos três pontos, que o colocam provisoriamente no nono posto com 43 pontos (chegou a estar acima do Fulham, mas foi ultrapassado).Já o Liverpool somou o terceiro encontro seguido na Premier League sem ganhar, averbando a 10.ª derrota da época, e está em quinto, com 49 pontos.