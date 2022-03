FIFA envia material de ajuda médica à Ucrânia

“A Federação de Futebol da Ucrânia e o Centro de coordenação da UAF expressam a sua profunda gratidão à FIFA (…), pelo apoio que a comunidade do futebol ucraniano recebe para defender a nossa independência”, expressou a Federação na sua página oficial.



A UAF, que transferiu a sua sede desde a invasão militar da Rússia, colocou em marcha um centro de coordenação, liderado pelo presidente do organismo e membro do comité executivo da UEFA, Andriy Pavelko.



O carregamento da FIFA inclui kits médicos, com vários medicamentos e material de suporte clínico, entre os quais desfibrilhadores, compressas, cateteres, entre outros, a serem doados ao hospital de Kiev.



A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.