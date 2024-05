Fundo norte-americano Oaktree compra o Inter de Milão

O anúncio surgiu três dias depois de o Inter Milão receber o 20.º título de campeão italiano, e faz dos "nerazzurri" o sétimo clube da Série A com proprietários norte-americanos, em conjunto com o rival AC Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, Génova e o recém-promovido Parma.”, afirmou o diretor executivo da Oaktree Europa, Alejandro Cano.No sábado, o presidente do Inter Milão, Steven Zhang, acusou o fundo norte-americano de “comprometer a estabilidade financeira” do clube, assinalando que a Suning fez “tudo o que estava ao seu alcance para encontrar uma solução amigável” com a Oaktree.