Futebol. Eric Garcia é o segundo reforço do FC Barcelona

“O jogador vai assinar um contrato até ao final da época de 2025/26, com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros”, especifica o clube espanhol.



Eric Garcia, de 20 anos, tinha deixado os catalães quando subiu aos juniores, assinando pelos ingleses do Manchester City, clube com o qual termina agora contrato e pelo qual jogou nos juniores, sub-23 e na equipa principal.



O FC Barcelona lembra que o defesa central chegou ao clube em 2008, apenas com sete anos de idade, e permaneceu nos catalães até 2017, sempre como capitão de todas as equipas.



A contratação do defesa é a segunda anunciada para a próxima época, depois de o clube ter comunicado na segunda-feira a chegada de Sergio Agüero, também ex-jogador do Manchester City.



Eric Garcia faz parte dos convocados de Luis Enrique para o Euro2020, competição em que a Espanha integra o grupo E, com Polónia, Eslováquia e Suécia.