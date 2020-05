Futebol na Croácia arranca em 30 de maio com as `meias` da Taça

Em relação à Liga, formada por 10 equipas, a mesma deverá reiniciar-se no dia 06 de junho, com jogos à porta fechada.



A federação croata, liderada pelo antigo internacional Davor Suker, que integra a comissão executiva da UEFA, alertou que as autoridades públicas terão ainda de dar a aprovação final. As ligas inferiores croatas não vão recomeçar.



Na altura da interrupção, o Dínamo de Zagreb liderava a prova com 18 pontos de avanço para o segundo, o Rijeka, equipa na qual alinha o defesa português João Escoval, quando faltam 10 jornadas para o final da prova.



Quatro clubes lutam pelo segundo posto, que atribui uma vaga nas fases de qualificação para a Liga dos Campeões.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados – nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América – ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.