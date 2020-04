Futebol parou na Europa há um mês, exceto na `ilha` Bielorrússia

Num mês que seria de grande atividade futebolística, também com jogos de seleções, tudo o novo coronavírus adiou ou cancelou, dos diversos campeonatos nacionais às taças europeias, passando pelo Torneio do Qatar, com a participação de Portugal.



A exceção na Europa é o ‘palpitante’ campeonato da Bielorrússia, na qual se cumpre este fim de semana a quarta jornada, com o Zhodino a liderar.



Em termos nacionais, foram adiadas quatro jornadas da I Liga, da 25.ª à 28.ª, que se deveria ter realizado na sexta-feira e no sábado, e outras tantas da II Liga, prova na qual se cumpriu o último jogo luso, o Leixões-Farense (1-1), em 09 de março.



Para já não há data do regresso, sendo que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já encerrou todas as competições não profissionais, incluindo o futebol feminino, que não terá vencedor na Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga.



Tendo em conta que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já fez saber da sua intenção de estender o Estado de Emergência até 01 de maio, também é certo o adiamento de mais quatro rondas (29.ª à 32.ª).



A 29.ª jornada deveria realizar-se de 17 a 19 de abril, a 30.ª de 21 a 23, a 31.ª de 25 a 27 e a 32.ª no primeiro fim de semana de maio, em 02 e 03.



Desta forma, já só falta ficarem oficialmente adiadas as duas últimas rondas, a 33.ª, de 08 a 10 de maio, e a 34.ª e derradeira, que seria no fim de semana seguinte e era a única que ainda não tinha horários definidos.



Se o Estado de Emergência for renovado após 01 de maio, e até 16, as últimas rondas também serão ‘engolidas’ pela covid-19, sobrando, então, a Taça de Portugal, cuja final estava agendada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, entre Benfica e FC Porto.



Quanto à seleção campeã europeia, deveria ter-se deslocado ao Qatar, anfitrião do Mundial de 2022, para defrontar num torneio internacional a Bélgica (27 de março) e a Croácia (30).



Face ao adiamento, para 2021, do Europeu, também foram cancelados os particulares que Portugal deveria disputar com Eslovénia (31 de maio), Espanha (05 de junho) e Malta (09). A estreia seria em 16, com um conjunto proveniente dos ‘play-offs’, que teriam arrancado em 26 e 31 de março.



A paragem das competições também adiou dois encontros da seleção de sub-21, com Chipre (26 de março) e Países Baixos (31), sendo que, em 18, o Benfica devia ter defrontado o Dinamo Zagreb, na Croácia, os quartos de final da UEFA Youth League.



No que respeita às provas europeias, o novo coronavírus já só deixou disputar, em 12 de março, seis dos oito encontros da primeira dos ‘oitavos’, com Sevilha-Roma e Inter Milão-Getafe a serem desde logo adiados.



Entre os embates que se realizaram, quatro já decorreram à porta fechada, nomeadamente o Olympiacos-Wolverhampton (1-1), o Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk (1-2), o Eintracht Frankfurt-Basileia (0-3) e o LASK-Manchester United (0-5).



Os embates Rangers-Bayer Leverkusen (1-3) e Basaksehir-Copenhaga (1-0) foram os únicos que se realizaram com público nas bancadas.



Nos dois dias anteriores, disputaram-se quatro jogos da segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, dois deles com público, o Leipzig-Tottenham (3-0), em 10 de março, e o Liverpool-Atlético de Madrid (2-3 após prolongamento), no dia seguinte, com apuramentos de alemães e espanhóis.



Pelo contrário, foram já à porta fechada o Valência-Atalanta (3-4), em 10 de março, e o Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (2-0), em 11, com qualificações para italianos e gauleses.



Em 17 e 18 de março, deveriam ter-se disputado os restantes quatro jogo dos ‘oitavos’, nomeadamente o Manchester City-Real Madrid, o Juventus-Lyon, o Bayern Munique-Chelsea e o FC Barcelona-Nápoles.



A segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que era a 19 de março, também não se realizou, bem como a primeira mão dos quartos das duas provas (07 a 09 de abril). A segunda (14 a 16) está também ‘inviabilizada’.



As meias-finais (28 a 30 de abril e 05 a 07 de maio) também não se disputarão nas datas previstas, bem como as finais, já adiadas, da Liga Europa (Gdansk, em 27 de maio) e da Liga dos Campeões (Istambul, em 30 de maio).



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou mais de 100 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.