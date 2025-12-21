Futebol Internacional
Futebolista Andreas Christensen desfalca FC Barcelona vários meses
O futebolista do FC Barcelona Andreas Christensen sofreu uma rutura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou hoje o clube da Liga espanhola, sem indicar o tempo de paragem do defesa central.
Em comunicado, os catalães detalham que o internacional dinamarquês se lesionou durante a sessão de treinos de sábado e que, depois de ser avaliado, o departamento médico optou “por um tratamento conservador”, prescindindo de uma intervenção cirúrgica.
“O tempo aproximado de recuperação dependerá da evolução do jogador”, conclui a nota.
De acordo com a imprensa catalã, Andreas Christensen deve ficar fora dos relvados entre três a quatro meses, falhando os play-offs de apuramento para o Mundial2026.
O dinamarquês, de 29 anos, já enfrentou problemas físicos esta época, mas ainda assim disputou 17 jogos oficiais, 12 dos quais na Liga espanhola, que o ‘Barça’ lidera.
Christensen também falhou grande parte da temporada passada devido a lesão.
