Futebolista Andreas Christensen desfalca FC Barcelona vários meses

Em comunicado, os catalães detalham que o internacional dinamarquês se lesionou durante a sessão de treinos de sábado e que, depois de ser avaliado, o departamento médico optou “por um tratamento conservador”, prescindindo de uma intervenção cirúrgica.



“O tempo aproximado de recuperação dependerá da evolução do jogador”, conclui a nota.



De acordo com a imprensa catalã, Andreas Christensen deve ficar fora dos relvados entre três a quatro meses, falhando os play-offs de apuramento para o Mundial2026.



O dinamarquês, de 29 anos, já enfrentou problemas físicos esta época, mas ainda assim disputou 17 jogos oficiais, 12 dos quais na Liga espanhola, que o ‘Barça’ lidera.



Christensen também falhou grande parte da temporada passada devido a lesão.