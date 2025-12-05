Futebolista Eric Garcia renova por mais cinco épocas com o FC Barcelona

“Com esta renovação, o FC Barcelona reafirma a sua aposta num futebolista formado em ‘La Masia’ [academia do clube] e que é um exemplo para os jovens da formação. O seu rendimento, maturidade e compromisso foram determinantes para esta renovação”, referiu o clube na sua página oficial.



O defesa, de 24 anos, é um dos habituais titulares para o treinador Hansi Flick, com 20 jogos disputados nesta época, entre Liga e Liga dos Campeões, e um golo marcado.



Eric Garcia fez quase toda a formação, desde os infantis, no FC Barcelona, embora tenha saído já júnior para o Manchester City, emblema no qual completou o percurso até chegar aos seniores, com três épocas no plantel principal, mas pouco utilizado.



Em 2021/22, o jogador regressou ao FC Barcelona, que ainda o chegou a emprestar meia época, em 2023/24, ao Girona, antes de voltar a regressar e se afirmar em definitivo na última temporada pelos ‘culés’.

