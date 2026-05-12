Futebolista espanhol Sergio Ramos chega a acordo para comprar 60% do Sevilha

Segundo a agência EFE, o "acordo total" foi alcançado entre Sergio Ramos, em representação do fundo Five Eleven Capital, e os principais acionistas do clube andaluz.



Após uma reunião de quase 10 horas na segunda-feira, o antigo internacional espanhol reuniu-se novamente hoje com representantes das famílias Del Nido, Carrión, Alés, Castro e Guijarro, que detêm o capital social do Sevilha.



O entendimento prevê a venda de aproximadamente 60% do clube, avaliado em pouco mais de 400 milhões de euros (ME), ficando a conclusão da operação dependente da assinatura em notário e da aprovação do CSD, de acordo com fontes envolvidas nas negociações.



A primeira abordagem do antigo jogador do Sevilha e do Real Madrid à compra do clube ocorreu no final do ano passado, tendo as negociações se intensificado a partir de março, quando foi assinada uma carta de intenções que garantia exclusividade ao investidor até 31 de maio.



Um dos principais pontos de divergência esteve relacionado com a situação financeira do clube, não quanto à avaliação global — situada entre 400 ME e 450 ME —, mas sobre o impacto da dívida no valor por ação.



A auditoria conduzida pela consultora KPMG confirmou uma dívida próxima dos 85 ME, em linha com as estimativas mais otimistas da administração, o que acabou por desbloquear o negócio.



Ao início da tarde de hoje, Sergio Ramos abandonou o hotel onde decorreram as negociações, sorridente e fazendo sinal positivo aos jornalistas, gesto posteriormente confirmado à EFE por fontes próximas como indicativo de que o acordo tinha sido fechado.



Sergio Ramos, de 40 anos, formou-se no Sevilha e estreou-se na equipa principal em 2003, cumprindo duas épocas antes de rumar ao Real Madrid. Regressou ao clube andaluz em 2023/24, fez apenas uma temporada e seguiu para os mexicanos do Monterrey, que deixou em dezembro, estando, desde então, sem clube, embora sem ter ainda anunciado oficialmente o fim da carreira.