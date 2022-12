Futebolista francês Matuidi, campeão mundial em 2018, anuncia fim da carreira

"Decidi encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional", lançou Matuidi, que já não jogava há mais de um ano no Inter Miami, que o tinha retirado da lista de jogadores para a temporada de 2022/23 da Liga norte-americana.



Titular indiscutível da seleção francesa durante o título mundial de 2018 obtido na Rússia, Matuidi começou no Troyes, passando depois por Saint-Étienne, Paris Saint-Germain e Juventus, tendo conseguido arrecadar cinco títulos de campeão francês e três títulos de campeão italiano.



"Tive a oportunidade de jogar nos maiores clubes europeus, de vestir a camisola da seleção nacional, de fazer vibrar a minha família, de viver da minha paixão e são imagens que me vão ficar", realçou o internacional francês, autor de nove golos em 84 partidas pelos 'bleus'.



Matuidi também participou na final do Euro2016, em França, quando a seleção gaulesa foi derrotada por Portugal, que se sagrou campeão europeu.