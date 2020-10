Futebolista Orlando Sá é eleito capitão na época de estreia no Málaga

“É um motivo de orgulho e satisfação saber que, em tão pouco tempo, os meus colegas e equipa técnica olham para mim como uma referência de experiência e liderança deste grupo fantástico de jogadores”, disse à Agência Lusa o avançado português.



Para o treinador Sérgio Pellicer, Orlando Sá integra o grupo de cinco capitães pela “experiência e conselhos” que pode dar aos mais jovens, com o técnico a referir que se trata de um futebolista que tem experiência ao mais alto nível.



Orlando Sá, de 32 anos, que tem uma internacionalização por Portugal, saiu do Standard Liège no final da época, depois de duas épocas na equipa, naquela que foi a sua segunda passagem pelos belgas.



Formado no Sporting de Braga, o avançado representou também, além dos bracarenses, o Maria da Fonte, o FC Porto, o Nacional, o Fulham, o AEL Limassol, o Légia Varsóvia, o Reading, o Maccabi Telavive e o Henan Jianye.



Esta temporada, esteve nos primeiros quatro jogos do Málaga na II Liga espanhola, três como suplente utilizado e um a titular.