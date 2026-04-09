Futebolista português Paulinho marca três golos na ‘Champions’ da CONCACAF

O argentino Nicolas Castro inaugurou o marcador a favor da equipa da casa, aos 12 minutos, e Paulinho atingiu o ‘hat-trick’ com golos aos 43, 73 e 85 a favor dos “Diablos Rojos” na prova organizada pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Cariba (CONCAF).



Os golos forasteiros foram apontados pelo luso-brasileiro Gabriel Pec e pelo alemão Marco Reus, respetivamente aos 66 e 77 minutos, e as equipas voltam a defrontar-se quarta-feira, desta feita na Califórnia.



Paulinho, de 33 anos, que foi recentemente chamado a representar a seleção portuguesa em jogos de preparação para o Mundial2026, tendo representado Sporting, Sporting de Braga ou Gil Vicente, entre outros clubes lusos, antes de se transferir para o México, em 2024.



