Futebolista portuguesa Iara Lobo renova com FC Barcelona e é cedida ao Parma

Futebolista portuguesa Iara Lobo renova com FC Barcelona e é cedida ao Parma

A futebolista internacional sub-19 portuguesa Iara Lobo prolongou hoje o seu vínculo ao FC Barcelona até 30 de junho de 2028, antes de ser cedida às italianas do Parma, anunciaram hoje os dois clubes.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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“Estou muito feliz por fazer parte do Parma. É um clube com grandes ambições e objetivos. Espero que, juntos, consigamos dar aos nossos adeptos aquilo que merecem e mostrar aquilo que este clube representa”, declarou Iara Lobo, aos meios do clube transalpino.

Formada no Sporting, a futebolista de 18 anos transferiu-se para o FC Barcelona em 2024, começando na equipa C das atuais campeãs da Europa, embora na temporada finda tenha realizado 19 partidas pela formação B.

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