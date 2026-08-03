Futebol Internacional
Futebolista portuguesa Iara Lobo renova com FC Barcelona e é cedida ao Parma
A futebolista internacional sub-19 portuguesa Iara Lobo prolongou hoje o seu vínculo ao FC Barcelona até 30 de junho de 2028, antes de ser cedida às italianas do Parma, anunciaram hoje os dois clubes.
“Estou muito feliz por fazer parte do Parma. É um clube com grandes ambições e objetivos. Espero que, juntos, consigamos dar aos nossos adeptos aquilo que merecem e mostrar aquilo que este clube representa”, declarou Iara Lobo, aos meios do clube transalpino.
Formada no Sporting, a futebolista de 18 anos transferiu-se para o FC Barcelona em 2024, começando na equipa C das atuais campeãs da Europa, embora na temporada finda tenha realizado 19 partidas pela formação B.
Formada no Sporting, a futebolista de 18 anos transferiu-se para o FC Barcelona em 2024, começando na equipa C das atuais campeãs da Europa, embora na temporada finda tenha realizado 19 partidas pela formação B.