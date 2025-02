Futebolista Renato Veiga com lesão no tendão desfalca Juventus

O atleta foi submetido a exames de diagnóstico que revelaram que, durante o jogo da Liga dos Campeões entre o PSV Eindhoven e a Juventus, sofreu uma lesão muscular.



A ‘vecchia signora’ não se compromete com um tempo de recuperação, informando apenas que o mesmo irá sendo avaliado em função dos “sintomas”, sendo certo que, para já, falha a visita ao Cagliari, para a Liga italiana, no domingo.



O defesa de 21 anos, que foi substituído aos 12 minutos do encontro nos Países Baixos, tem sido titular na defesa da Juventus, que acabou afastada da ‘champions’, depois de perder por 3-1, após prolongamento, com a equipa neerlandesa.