Futebolista suíço Akanji transferido do Dortmund para o Manchester City

Segundo comunicado dos ‘citizens’, o contrato do defesa internacional helvético de 27 anos é válido para as próximas cinco temporadas, num negócio estimado pela imprensa em cerca de 20 milhões de euros.



O City, onde alinham os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, “joga um tipo de futebol entusiasmante e luta todos os anos pelos troféus”, disse Akanji, acrescentando tratar-se de uma “próxima etapa perfeita” para a sua carreira.



O jogador suíço, 41 vezes internacional pelo seu país, notabilizou-se ao serviço do Basileia até ser transferido em 2018 para Dortmund, onde acumulou 153 jogos, conquistando a Supertaça e a Taça da Alemanha em 2019.



Em Manchester, Akanji vai reencontrar o avançado norueguês e seu antigo colega de equipa no Borussia, Erling Haaland, outra das cinco aquisições da equipa treinada pelo catalão Pep Guardiola para esta época.