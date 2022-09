Futebolista suíço Zakaria emprestado pela Juventus ao Chelsea

“Zakaria vai prosseguir a carreira na ‘Premier League’, com a camisola do Chelsea. O médio suíço, ‘bianconero’ desde janeiro de 2022, transfere-se para os ‘blues’ por empréstimo e deixa a Juventus após 15 jogos e um golo marcado”, lê-se em comunicado da ‘vecchia signora’, com a transferência a ser consumada pouco antes do encerramento do mercado de transferências, na quinta-feira.



O médio de 25 anos afirmou estar “muito contente e orgulhoso por ser tornar um ‘blue’”, revelando-se ansioso pela estreia em Stamford Bridge, junto dos adeptos da equipa londrina.



Formado no clube helvético Servette, Zakaria passou ainda pelo Young Boys antes de emigrar para representar o alemão Borussia Moenchengladbach, em 2017.



Pela equipa germânica, o jogador, 40 vezes internacional pela Suíça, atuou em 146 partidas, somando 11 golos e 10 assistências até ser transferido para Turim, num negócio estimado pela imprensa especializada em 27 milhões de euros.