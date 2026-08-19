Futebolista Yael Trepy saiu do coma após incidente numa piscina

“A manutenção de uma troca respiratória ideal permitiu-nos interromper a ventilação mecânica e extubar o doente esta tarde [terça-feira]”, disse a chefe da unidade de cuidados intensivos do hospital de Sassari, Stefania Milia, onde Yael Trepy está internado.



Segundo a imprensa italiana, o incidente ocorreu em Porto Cervo durante os dois dias de folga do plantel, após Trepy ter sido titular na vitória por 1-0 sobre o Arezzo na Taça de Itália e antes da estreia do Cagliari na Serie A, frente ao Parma.



O avançado quase se afogou numa piscina, no domingo, tendo sido rapidamente resgatado, de acordo com os jornais La Repubblica e Corriere della Sera. Acabou por ser transportado para um hospital e ficou em coma induzido, devido à grande quantidade de água que ingeriu, relatam as mesmas fontes.



“Ao acordar, o doente recuperou totalmente a consciência: está alerta e cooperante e, até à data, não apresenta défices neurológicos aparentes. As suas condições respiratórias e hemodinâmicas estão estáveis”, refere o Caliari em comunicado.



Formado no Créteil, o avançado francês joga no Cagliari desde 2023, inicialmente nas camadas jovens do clube sardo e, desde fevereiro de 2026, na equipa principal. Fez oito jogos na Série A e marcou um golo.