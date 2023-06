Futebolistas impedidos de usar camisola "88" em Itália

O "88" é o número que os neonazis usavam como lema, referente ao grito “Heil, Hitler”, já que o H é a oitava letra do alfabeto.A medida faz parte de uma pacote de luta contra o antissemitismo no desporto assinado pelo governo italiano e Federação Italiana de Futebol (FIGC).Cada clube compromete-se a excluir o número 88 na altura que os jogadores escolhem as suas camisolas para toda a temporada.Além disso, os adeptos ficam também proibidos de entrar nos estádios com qualquer símbolo que possa evocar o nazismo ou o antissemitismo, bem como serão punidos caso utilizem linguagem discriminatória.Por exemplo, na última época da Serie A, um jogo da Lazio, em Roma, ficou marcado por cânticos entoados de teor nazi e antissemita.