Futebolistas russos Kokorin e Mamáev dão entrada na prisão

Lusa Comentários 12 Out, 2018, 17:01 | Futebol Internacional

Os jogadores, que se envolveram em desacatos num café na segunda-feira, foram transferidos para o centro de detenção Butyrka, local onde estiveram presos vários dissidentes soviéticos.



Os atletas e o irmão de Kokorin, que também é acusado de participar nos incidentes, serão colocados em quarentena por dez dias, durante os quais serão examinados por médicos e psicólogos.



"Depois, eles serão transferidos para um bloco especial, onde as condições 'são mais confortáveis'", explicou Iván Mélnikov, secretário da comissão que trata dos direitos dos prisioneiros.



Em princípio, Kokorin e Mamáev deverão permanecer em prisão preventiva até 08 de dezembro, determinou, na quinta-feira, Maria Sizintseva, juíza do Tribunal Tverskoi, na capital russa, citada pela imprensa local.



Mamáev, médio do Krasnodar, e Kokorin, avançado do Zenit, foram vistos, através de um vídeo colocado nas redes sociais, a agredir, num café, dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria, sendo que um destes, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico.