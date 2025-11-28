Futsal Mundial feminino. Colômbia nos quartos de final, Espanha só com triunfos

A seleção espanhola, tricampeã europeia e que já tinha assegurado a qualificação e o primeiro lugar do agrupamento antes das partidas da terceira jornada, goleou o lanterna-vermelha Canadá por 7-0, depois de se ter imposto nas rondas anteriores à Tailândia, por 5-2, e à Colômbia, por 5-1.



As sul-americanas bateram as tailandesas também de forma categórica, beneficiando da eficácia de Merlin Salcedo, autora de dois golos, aos oito e 23 minutos, tendo Diana Celis, aos quatro, e Danna Rodriguez, aos 35, faturado também, enquanto Arriya Saetoen marcou o golo solitário da Tailândia, aos 11.



Perante a já eliminada representação do Canadá, a Espanha – que defrontará Marrocos nos ‘quartos’ - não teve dificuldade em construir mais uma goleada, por intermédio de Antia Perez (cinco minutos), Dany Domingos (10), Laura Córdoba (14), Ale De Paz (15), Cecilia Zarzuela (20), Marta López-Pardo (25) e Noelia Montoro (29).



A edição inaugural do Campeonato do Mundo feminino de futsal realiza-se nas Filipinas – o primeiro torneio organizado pela FIFA naquele país asiático -, entre 21 de novembro e 07 de dezembro, contando com a participação de seleções de 16 países, entre os quais Portugal, que já assegurou o primeiro lugar do Grupo C, a uma jornada do fim.