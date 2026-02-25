Futuro incerto de Bruno Fernandes acelera mudanças em Old Trafford

No radar do Manchester United está Morgan Gibbs-White, atualmente ao serviço do Nottingham Forest. O jogador de 26 anos é o principal favorito a render Bruno Fernandes, cujo futuro em Inglaterra continua incerto.

(Foto: Reuters)

Esta fase da temporada é de forte planeamento e de grandes decisões em Old Trafford. A renovação do plantel, a saída de excedentes e a assinatura de um contrato com um novo treinador a título definitivo são as prioridades em cima da mesa.O capitão dos ‘red devils’ recusou propostas da Arábia Saudita no último mercado de verão e tem contrato válido até 2027. No entanto, o Manchester United equaciona a contratação de um substituto já na próxima janela de transferências, continuando em aberto a possibilidade de perder o internacional português para outros campeonatos.Gibbs-White soma oito golos em 37 partidas pelo Nottingham Forest esta temporada e tem sido um dos mais disputados pelos clubes ingleses. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester City mantém o jogador debaixo de olho, depois de uma transferência falhada para o Tottenham na última época.De acordo com oo internacional inglês tem uma cláusula de rescisão de cerca de 68 milhões de euros, o que pode ser um entrave à sua contratação, numa fase em que o United procura cortar as despesas em salários e reforços.O Manchester United pretende, ainda assim, entrar na luta pelo jogador e, ao mesmo tempo, decidir o futuro dos considerados excedentes. Jadon Sancho está em fim de contrato e Marcus Rashford e André Onana, emprestados a Barcelona e Trabzonspor, parecem não contar para o futuro do plantel inglês.Em período de reorganização desde a saída de Ruben Amorim, o Manchester United soma cinco vitórias nas últimas seis partidas e segue em quarto lugar na, com 48 pontos.