Gabigol diz estar inocente e "jamais" tentou fraudar qualquer teste de antidoping

Na noite de segunda-feira, o ‘fla’ deu conta da decisão, passível de recurso, por parte do Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem do Brasil, que acusa ‘Gabigol’, como também é conhecido, de obstrução num teste realizado em 08 de abril de 2023, no centro de treinos do emblema carioca.



“Estou dececionado com o resultado do julgamento, mas vou continuar a cooperar com as autoridades desportivas e confiante de que a minha inocência vai ser comprovada e restabelecida pela instância superior”, escreveu o ponta de lança, na rede social X, horas depois de conhecida a sanção.



O antigo jogador do Benfica, que teve uma passagem fugaz pela Luz, em 2017, com apenas um golo em cinco jogos, acrescentou que “jamais” tentou “obstruir ou fraudar qualquer exame”.



O avançado não poderá jogar até abril de 2025, uma vez que a sanção começou a contar no dia do referido controlo antidoping.



“Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça o meu compromisso com o meu clube e com o adepto brasileiro”, terminou.



Segundo a Procuradoria de Justiça Desportiva, o ponta de lança desrespeitou os protocolos para a realização do teste, bem como os agentes encarregados de recolher as amostras dos jogadores do Flamengo naquele dia.



O internacional brasileiro em 18 ocasiões não quis realizar o teste antes do treino, conforme está estabelecido no regulamento, foi almoçar e só mais tarde aceitou fazer a análise à urina, que também apresentou de forma irregular, obtendo um resultado negativo.